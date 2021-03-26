Горно-Алтайск, , 11:10 — REGNUM Восьми руководителям министерств Республики Алтай прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения бюджетного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам заседания, посвящённого нацпроектам.

Министрам регионального развития, экономики, а также здравоохранения, как отмечается, предостережения объявлены лично прокурором республики Анатолием Богданчиковым.

На заседании поднимались вопросы реализации нацпроектов «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология» и «Цифровая экономика». Кроме того, участники обсудили риски их невыполнения в срок.

«Вопросы соблюдения законности при реализации приоритетных национальных проектов находятся на личном контроле прокурора Республики Алтай», — отметили в надзорном ведомстве.