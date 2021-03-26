Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили штраф в 40 тыс. рублей за участие в несанкционированных шествиях. Решение принял Октябрьский районный суд.

Ройзмана оштрафовали дважды по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного несанкционированного мероприятия) на 20 тыс. рублей за каждое правонарушение.

Экс-мэр принял участие в незаконных массовых акциях 23 и 31 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге продлили арест горожанину, участвовавшему в протестах против строительства храма святой Екатерины.