Барселона, Испания, 26 марта 2021, 11:07 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» определился с игроками, которые могут покинуть клуб в летнее межсезонье. Об этом 26 марта El Chiringuito.
В списке оказалось восемь футболистов. Это вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Хуан Фирпо, полузащитники Филипп Коутиньо, Миралем Пьянич, Карлес Аленья и Рикард Пуч, а также форвард Антуан Гризманн.
Ранее сообщалось, что Рональд Куман останется работать главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне.
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