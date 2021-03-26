Барселона, Испания, , 11:07 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» определился с игроками, которые могут покинуть клуб в летнее межсезонье. Об этом 26 марта El Chiringuito.

В списке оказалось восемь футболистов. Это вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Хуан Фирпо, полузащитники Филипп Коутиньо, Миралем Пьянич, Карлес Аленья и Рикард Пуч, а также форвард Антуан Гризманн.

Ранее сообщалось, что Рональд Куман останется работать главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне.

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