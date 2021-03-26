Луганск, , 11:09 — REGNUM Почта ЛНР 29 марта введёт в обращение марку, посвящённую 85-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссёра Станислава Говорухина. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба предприятия.

На марке изображена фотография режиссёра, кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», год выпуска и номинальная стоимость.

Тираж марки составляет 7,2 тыс. экземпляров, номинал — 30 рублей.

Напомним, ранее в ЛНР выпустили блок почтовых марок ко Дню защитника Отечества. На них изображены российские силовики, совершившие какой-то героический поступок.

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