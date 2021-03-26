Токио, , 11:08 — REGNUM Японская компания Nissan представит внедорожник Patrol Nismo 2022 модельного года 31 марта 2021 года. Об этом говорится в видеотизере обнародованном на канале Nissan Middle East в YouTube.

Отмечается, что первая модель Nissan Patrol появилась в 1951 году. В некоторых странах компания Nissan продаёт эту модель под названием Armada.

Автопроизводители обновили фары и фальшрадиаторную решётку Patrol Nismo. Модель получила красную отделку Nismo, которая обхватывают нижнюю часть автомобиля.

Patrol Nismo оснащен обновленной подвеской и доработанным восьмицилиндровым мотором объёмом 5,6 л мощностью 428 л. с.

Ориентирован обновленный внедорожник на страны Ближнего Востока, где эта модель пользуется большой популярностью.

Ранее стало известно, что компания Nissan может оснастить суперкар GT-R гибридным мотором.

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