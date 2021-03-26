Москва, , 11:06 — REGNUM Из-за проблем, с которыми столкнулось мировое судоходство в Суэцком канале, вырастут время транзита и доля транспортных издержек, но особых последствий для РФ не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Особых последствий нет. Грузы, которые должны были идти через Суэцкий канал, уже пошли через мыс Доброй Надежды. Время транзита вырастет, и он станет подороже. Но эта доля транспортных издержек не критичная. В РФ кто-то получит свои посылки из Китая с опозданием на три недели. Потом цены, конечно, вырастут. Но все равно стоимость товаров, покупаемых нами в интернете, будет существенно ниже, чем то, что мы видим в магазинах. Плюс к этому какая-то часть товаров пойдет по железной дороге», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, движение в Суэцком канале заблокировано третьи сутки из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given.

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