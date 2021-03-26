Петрозаводск, , 11:52 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 86 новых носителей коронавируса, что на одного человека больше чем сутками ранее. При этом из числа ранее инфицированных выписали в почти 2,5 раза больше. Об этом 26 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За 25 марта в регионе выписано по выздоровлению 200 человек. Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 505 случаев заражения, 40 570 человек выздоровели. Скончались 374 человека, в том числе трое — за минувшие сутки.

Кроме того, за 24 марта в регионе было госпитализировано 13 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5407 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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