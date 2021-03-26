Пенза, , 11:09 — REGNUM Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжалова его арест.

«Защита обжаловала арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки», — цитирует ТАСС адвоката бывшего главы области.

ИА REGNUM напоминает, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 22 марта по решению Бассманного суда Москвы арестовали до 20 мая по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей.

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