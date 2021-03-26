Оренбург, , 11:03 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 26 марта, из-за анонимных писем о готовящихся терактах в учреждениях образования пришлось в экстерном порядке эвакуировать девять школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

По информации муниципального управление образования, школы получили по электронной почте сообщения о том, что учебные заведения заминированы. Незамедлительно была проведена эвакуация всех учащихся и педагогов из зданий школ. Проводится проверка.

«Из девяти школ были эвакуированы 222 ребенка и 309 взрослых. Вся информация была сразу же передана в ответственные службы», — сказала начальник управления образования Оренбурга Лариса Бебешко.

Стоит отметить, сейчас у школьников весенние каникулы. Однако в учреждениях образования проводятся консультации и дополнительные занятия для некоторых учеников.