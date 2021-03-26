Суэц, Египет, , 11:06 — REGNUM Как минимум до 31 марта будет продолжаться операция по восстановлению движения по Суэцкому каналу. Об этом 26 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, для того, чтобы снять с мели заблокировавший движение по каналу контейнеровоз, необходимо убрать больший, нежели ранее предполагалось, объем песка.

При этом уточняется, что первоначально ожидалось, что мероприятия по разблокировке движения в Суэцком канале займут около трех дней.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ заявили, что разблокировка движения через Суэцкий канал в Египте, который перекрыло севшее на мель судно, может занять несколько недель.