Вашингтон, , 11:00 — REGNUM В условиях продолжающейся пандемии миру угрожают перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что перебои с туалетной бумагой могут произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами.

Однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках и т. д., пишет агентство.

Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для бумаги, Вальтер Шалька.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в разгар первой волны пандемии во многих странах наблюдался сильный ажиотаж со стороны покупателей, которые стремились подготовиться к жестким мерам изоляции.

В России период самоизоляции в очередной раз доказал, что коллективный разум порой рациональней, чем увещевания власть имущих и объяснения экономистов, заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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