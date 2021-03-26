Москва, , 11:00 — REGNUM Расчеты показывают, что в России среднегодовой темп прироста оплат с использованием карт за последние пять лет превысил 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко, комментируя информацию о том, что в РФ резко выросла доля безналичных платежей.

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«В последние годы наши сограждане распробовали безналичные формы оплаты. Так, по данным Банка России, объем операций физлиц только по банковским картам по оплате товаров, работ, услуг с 2016 года по 2020 год вырос с 12 327,24 млрд рублей до 31 193,37 млрд рублей. Расчеты показывают, что среднегодовой темп прироста оплат с использованием карт за последние пять лет превысил 30%! Прошедший год ковидных страшилок и домосидения стал мощным стимулом для роста оборотов торгового эквайринга», — сказал Пушко.

По его словам, лидерами продаж стали компании, сумевшие обеспечить массовые форматы онлайн-продажи и быструю доставку заказов, что напрямую связано с преимущественным использованием безналичных форм оплаты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев рассказал, почему граждане РФ стали активно обналичивать свои сбережения.

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