Самара, 26 марта 2021, 11:02 — REGNUM Выставка работ известного путешественника Федора Конюхова «Возвращение пилигрима» открылась в Самарском областном художественном музее. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба этого учреждения культуры.
Сообщается, что на выставке зрители увидят порядка 40 работ путешественника, которые были созданы во время путешествий его по всему миру.
Отмечается, что среди работ Конюхова встречаются портреты, сюжетные картины, свободные пейзажные импровизации и анималистические мотивы.
На выставке будет демонстрироваться документальный фильм, в котором Конюхов расскажет о своих творческих поисках.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Москву были доставлены иконы знаменитого самарского живописца Григория Журавлёва.