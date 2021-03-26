Самара, , 11:02 — REGNUM Выставка работ известного путешественника Федора Конюхова «Возвращение пилигрима» открылась в Самарском областном художественном музее. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба этого учреждения культуры.

Сообщается, что на выставке зрители увидят порядка 40 работ путешественника, которые были созданы во время путешествий его по всему миру.

«Вдохновение для них он находил в ходе своих странствований по свету, среди полярных льдов, океанских вод и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, «выплеснул» яркими красками на полотна, выполненные в самых разных техниках», — сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что среди работ Конюхова встречаются портреты, сюжетные картины, свободные пейзажные импровизации и анималистические мотивы.

На выставке будет демонстрироваться документальный фильм, в котором Конюхов расскажет о своих творческих поисках.

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