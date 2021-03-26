Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Госдепартамент США считает, что новый запуск Северной Кореей баллистических ракет дестабилизирует ситуацию в регионе и в мире в целом. Об этом сообщил 26 марта представитель американского внешнеполитического ведомства.

Запуская ракеты, Пхеньян нарушает ряд резолюций СБ ООН. Такие действия угрожают региону и международному сообществу в целом, сказал дипломат.

«США осуждают дестабилизирующие запуски баллистических ракет КНДР», — подчеркнул представитель Госдепа в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон по-прежнему непоколебимо привержен защите Южной Кореи и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря, они упал в воду за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии, пролетев более 400 км. Подобных запусков в Северной Корее не было с конца марта прошлого года.

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