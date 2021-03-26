Москва, 26 марта, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил принять в весеннюю сессию законопроект о развитии электронных услуг в сфере занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Это следует из перечня поручений по итогам встречи главы государства с лидерами фракций Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о реформе сферы занятости был внесен в Госдуму депутатами «Единой России», принятие закона позволит упростить поиск работы и создать единый для всей страны рынок труда в том числе с помощью портала «Работа в России».

Одновременно законопроект предполагает поддержку работодателей при трудоустройстве официальных безработных и отдельных категорий граждан.

Кроме того, прописывается обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть они будут фактически преобразовывать безработных в самозанятых.

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