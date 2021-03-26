Новосибирск, , 10:57 — REGNUM В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области заявили о значительно возросшем числе пожаров, произошедших в регионе с начала 2021 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, эта тема обсуждалась на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧСиПБ) под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

Всего с начала 2021 года произошло 1256 возгораний (увеличение на 42%), причем большая половина из них 61% — в жилом секторе, на которых погибли 79 человек (увеличение на 30 человек) и 86 (на 20 человек) получили травмы.

Причинами пожаров отмечают: неосторожное обращение с огнем — 37% от общего количества пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 28% и 25% — нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

Из общего числа погибших — 67 человек относились к категории социально-незащищенных, при этом произошло резкое увеличение гибели пенсионеров в два раза. Одновременный рост количества пожаров и гибели на них людей зарегистрирован в городе Новосибирск, а также — в Болотнинском, Карасукском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Черепановском и Чулымском районах.

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