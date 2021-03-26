Таллин, , 10:56 — REGNUM Вопрос рентабельности и ограничений в связи с коронавирусом является одним из главных сдерживающих факторов возобновления железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Таллин — Москва и Таллин — Санкт-Петербург.

Об этом председатель правления ЭЖЛ Кайдо Циммерман сообщил порталу stolitsa.ee.

По его словам, подобные международные проекты представляют интерес для предприятия. «Надеемся, что в обозримом будущем, когда пандемия будет обуздана, пассажирский поезд Таллин — Москва вновь станет курсировать», — отметил он.

Говоря о возможности восстановления другой линии Таллин — Санкт-Петербург, Циммерман сообщил, что такой шанс имеется, но, скорее всего, речь пойдет о скоростном пассажирском поезде, подобном тому, что в настоящий момент курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки.