Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Дизельные подводные лодки проекта 636.3, построенные в Санкт-Петербурге и оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием, значительно усилят боеготовность Тихоокеанского флота России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 26 марта заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин в ходе церемонии спуска на воду подлодки «Магадан».

Церемония спуска на воду подводной лодки «Магадан» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, эта подлодка стала третьей в серии из шести субмарин модернизированного проекта 636.3 для ТОФ. Две подлодки серии — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — уже переданы флоту. Следующими станут подводные лодки «Магадан» и «Уфа», затем будут построены и переданы флоту еще два подводных корабля.

«Это замечательные, уникальные подводные лодки, с совершенными тактико-техническими характеристиками. Они не являются точной копией своих предшественников. Это новое оружие, высокоточное оружие большой дальности и другое, про которое я вам не могу говорить, которое изменит баланс сил на Тихоокеанском флоте», — сказал вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Он отметил, что после завершения этой серии на Тихоокеанском флоте появится полноценная бригада многоцелевых подводных лодок проекта 636.3.

Главное командование ВМФ России в настоящее время оценивает планы продолжения строительства таких подводных лодок для других российских флотов, в частности, для Балтийского флота.

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