Оренбург, , 10:53 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области возле села Кардаилово сегодня, 26 марта, на реке Урал прогремели взрывы. В регионе начали противопаводковые работы, чтобы ослабить лед и предотвратить подтопление населённых пунктов. Об этом на заседании противопаводковой комиссии проинформировал директор Главного Управления дорожного хозяйства региона Дмитрий Хусид, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

Взрывные работы запланированы в Илекском районе — на 31 марта и на реке Джуса в Адамовском районе — на 2 апреля.

Напомним, ранее заявляли о плановых взрывах на водоемах в пяти муниципальных образования: Асекеевском, Адамовском, Илекском, Домбаровском и Кваркенском районах.

На территории Оренбургской области весной 2021 года большой рост уровня воды ожидается в реках Урал у Орска, Большой Кумак в Новоорске и в Адамовке. Начало ледохода прогнозируют в пределах номы.

В зонах непосредственного риска весеннего подтопления в регионе находится 257 населенных пунктов. Практически ежегодно изолируются паводковыми водами 27 населенных пунктов. Потоплению подвержены 43 низководных автомобильных моста. Серьезные проблемы весной возникают от скопившегося в населенных пунктах снега, от не прочищенных ливневых стоков и водоотводов.

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