Рига, , 10:52 — REGNUM В предстоящие выходные — 27−28 марта состоится переход на летнее время, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед. Об этом сообщило министерство экономики Латвии, напомнив, что переход произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, в 3 часа.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС проект директивы, предполагающей прекращение сезонного перевода часов во всех странах ЕС. Дискуссии об этом предложении продолжаются, окончательное решение пока не принято.

Правительство Латвии в целом поддерживает отмену перехода на летнее и зимнее время.