Москва, , 10:55 — REGNUM За период пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла свыше $3,5 трлн, что в два раза больше по сравнению нанесенным кризисом 2008 года ущербом. Об этом 26 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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«Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы российского МИД отметил, что последствия эпидемии SARS-CoV-2 негативным образом отразились на всех сферах жизни и в том числе — на международных экономических отношениях.

«Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — уточнил Вершинин.

Кроме того, дипломат отметил, что все это явилось серьезной проверкой на прочность и для международных институтов, и для национальных экономик.

«Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу «каждый сам за себя». Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно», — добавил замглавы МИД РФ.

При этом Вершинин указал, что «мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса».

«Преодолеть его иначе, как сообща, человечеству едва ли удастся», — заключил он.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 125 511 119.