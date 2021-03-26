Сеул, , 11:00 — REGNUM Представители правящей Демократической партии «Тобуро» выразили глубокое сожаление по поводу недавних пусков КНДР ракет малой дальности. Об этом сообщает KBS.

«Северная Корея должна прекратить действия, которые приводят к эскалации напряжённости на Корейском полуострове, и вернуться на путь мирного диалога», — заявил исполняющий обязанности председателя правящей партии Ким Тхэ Нён.

Известно, что данное заявление было обнародовано 26 марта в ходе совещания руководителей партии, состоявшегося в Пусане.

Представитель правящей партии также призвал южнокорейское правительство отреагировать на провокации вместе со странами-союзниками.

Член высшего совета правящей партии Ли Нак Ён призвал Пхеньян воздерживаться от провокаций, а Вашингтон — к скорейшему возобновлению диалога с КНДР.