Москва, , 10:49 — REGNUM Запад разжигает фармацевтическую войну, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"Запад же как раз параноидально разжигает фармацевтическую войну, руководствуясь своими геополитическими штампами», — отметил Журавлёв в Facebook.

Россия и Китай не конкурируют с Западом на рынке вакцин, а предлагают свою качественную помощь, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

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