В Госдуме винят Запад в разжигании фармацевтической войны
Москва, 26 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Запад разжигает фармацевтическую войну, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
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«Запад же как раз параноидально разжигает фармацевтическую войну, руководствуясь своими геополитическими штампами», — отметил Журавлёв в Facebook.
Россия и Китай не конкурируют с Западом на рынке вакцин, а предлагают свою качественную помощь, подчеркнул парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».