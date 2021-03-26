Катав-Ивановск, Челябинская область, , 10:49 — REGNUM В Челябинской области экс-глава Катав-Ивановского муниципального района заподозрен в присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Преступление было выявлено в ходе проверки сотрудниками региональной Контрольно-счётной палаты. Следователи полагают, что всего было присвоено более 300 тыс. рублей. Это чиновник якобы сделал с помощью незаконных распоряжений о начислении себе и другим служащим премий.

Оперативное сопровождение дела сейчас осуществляется сотрудники ФСБ. Следователи выясняют обстоятельства преступления.