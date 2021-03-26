Луганск, , 10:49 — REGNUM Украинские формирования дважды обстреляли посёлок Золотое-5 на территории ЛНР. Об этом сообщили 26 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве рассказали, что всего в направлении посёлка ВСУ выпустили 34 единицы боеприпасов. Применялись гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

В результате обстрелов повреждены три жилых дома и остекление Золотовской средней школы №4.

«На данный момент представительством ЛНР в СЦКК производится фиксация последствий нарушения режима прекращения огня, о результатах будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее на линии соприкосновения Украины и ЛНР взорвался украинский миномёт «Молот». Погибли два боевика ВСУ.

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