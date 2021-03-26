Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Президент США Джо Байден пользовался шпаргалками, в том числе с именами и фотографиями журналистов, во время своей первой пресс-конференции 25 марта, сообщает New York Post.

Президент также пользовался подсказками о положении дел в инфраструктуре США — области политики, на которой Байден сосредоточился в первые месяцы своего пребывания в Белом доме.

«Соединенные Штаты сейчас занимают 13-е место в мире по качеству инфраструктуры — по сравнению с 5-м местом в 2002 году», — говорилось в одном из пунктов такой подсказки.

Но, несмотря на то, что у него перед глазами были все ответы, Байден все же ошибся, заявив, что Америка занимает 85-е место в мире по инфраструктуре, и только потом поправился. Пресс-пул на брифинге в четверг, который впервые провел Байден после вступления в должность 65 дней назад, был ограничен 25 репортерами.

Байден отвечал на вопросы только из списка журналистов, имена и издания которых он читал по карточке. На фотографии такой карточки можно увидеть, что избранные репортеров обведены цифры.

На начальных этапах своей чуть более чем часовой пресс-конференции, когда Байден ответил на 10 вопросов, президент, казалось, постоянно терял ход своих мыслей, забывая вопросы и спрашивая репортеров, хотят ли они, чтобы он давал подробные ответы. Закончил же он свое общение с прессой, внезапно заявив, что «ребята, мне пора», и пошел на выход.