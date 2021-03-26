Каракас, , 10:47 — REGNUM На сегодняшний день Венесуэла поддерживает школьное образование на уровне более 90%, несмотря на воздействие пандемии COVID-19 на образовательный сектор. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на правительственные источники.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул усилия страны по обеспечению подготовки и привлечения детей и молодежи к учебе. Образовательные школьные и университетские программы были созданы специально для обучения на дому для непрерывности учебного процесса.

Он также выступил за совершенствование механизмов взаимодействия между учениками и учителями, чтобы гарантировать качество образовательного процесса, несмотря на пандемию.

Мадуро также настаивал на необходимости продолжения занятий дистанционно, чтобы предотвратить распространение COVID-19, ведь на сегодняшний день в стране зарегистрировано 154 165 подтвержденных случаев заболевания, при этом 1 532 человека скончались. Глава государства недавно объявил о возвращении в классы на всех уровнях образования в апреле, но позже отменил это решение из-за устойчивого роста инфекций в результате распространения бразильского штамма Р1.

Президент подчеркнул важность углубления когнитивных, духовных и педагогических связей между педагогами и учениками. В этом смысле он отметил, что преподавательский состав будет проводить консультации для студентов в учебных центрах в течение недель ослабления карантина в соответствии со строгими медицинскими протоколами.

«Мы планировали возвращение в классы со специальными мерами биобезопасности, но прибыл новый штамм [из Бразилии], поэтому мы приостановили проект до момента, когда это будет возможно», — подчеркнул президент.