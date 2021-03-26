Барнаул, 26 марта, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае по итогам 2020 года увеличилось число суицидов среди подростков. Об этом после заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщила на своей странице Facebook уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Иоганн Генрих Фюссли. Молчание (фрагмент)

По её словам, за прошлый год 17 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством. По всем случаям возбуждались уголовные дела по статье УК 110 «Доведение до самоубийства», однако фактов нарушений прав несовершеннолетних, которые привели к суициду, не выявлено.

«Тенденция увеличения самоубийств в связи с пандемией COVID-19 отмечена во многих странах. Это объясняется увеличением числа психических расстройств, депрессий, повышенной тревожностью в связи с риском инфицироваться и так далее. В нашем регионе отмечено несколько попыток суицида в семьях, в которых произошла гибель близких ребенку взрослых от COVID-19», — пояснила омбудсмен региона.

По словам Казанцевой, непоправимое поведение запускается в результате ссоры с родителями, расставания с друзьями, депрессий подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2634 человека, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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