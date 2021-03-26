Симферополь, , 10:46 — REGNUM В Республике Крым за последнее время подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 марта.

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Тенденция к небольшому увеличению прироста носителей коронавируса в регионе фиксируется в последние несколько дней — сутками ранее, 25 марта, сообщалось о 57 новых пациентах с подтверждённой инфекцией.

Всего в Республике Крым на 26 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 283 человек, вылечились после COVID-19 34 859 человек, скончались 149 пациентов, в том числе четыре смерти зарегистрировано за последние сутки.