Душанбе, , 10:46 — REGNUM Сборная Таджикистана по футболу обыграла команду Монголии со счетом 3:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает издание Asia-Plus.

Матч прошел 25 марта на центральном стадионе Душанбе. На третьей минуте счет открыл Манучехр Джалилов. Второй гол в ворота Монголии забил Алишер Джалилов. Третий мяч поразил ворота гостей на 86-й минуте.

Главный тренер сборной Монголии Растислав Божик отметил, что из-за пандемии сборная ни разу не собиралась в 2020 году. «Подготовку к матчу с Таджикистаном мы начали 27 февраля», — сказал Божик.

Отметим, на центральный стадион Душанбе 25 марта на игру пришли посмотреть более 9 тыс. человек.