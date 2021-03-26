Самара, , 10:48 — REGNUM Работу управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения намерена проверить прокуратура после гибели трех человек в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Сообщается, что пожар в доме в м.р. Кинельский произошел утром 26 марта. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Эвакуация соседей не понадобилась: они не пострадали.

Отмечается, что прокуратура Кинельского района контролирует ход доследственной проверки.

«Прокурор организовал проверку управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения, проверкой будут охвачены в том числе порядок исполнения договоров на прочистку вентканалов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в одной из квартир этого дома горели вещи. Пожар прошелся по площади два кв. метра.

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