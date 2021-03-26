Бандунг, Индонезия, , 10:44 — REGNUM Несколько районов Бандунга в Индонезии были затоплены из-за разлива реки Читарум, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в южной части Бандунга затронуло как минимум пять районов. В общей сложности пострадали 5761 семья или 19 950 человек, 24 человек эвакуировали, один человек погиб.

Вода местами поднялась до 100 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в индонезийской провинции Северная Суматра заявили об извержении вулкана Синабунг.

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