Нижневартовск, Югра, , 10:48 — REGNUM Представители СМИ, экологи и общественные деятели 25 марта посетили место утечки ШФЛУ в акватории реки Обь, Нижневартовский ГПЗ и пообщались с участниками работ по изучению и ликвидации последствий аварии. Эксперты поделились результатами текущих работ и наблюдений.

Говоря о последствиях аварии для экосистемы Оби, заместитель директора Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов отметил, что ожидать серьезного ущерба не приходится.

«Случаев подводной утечки газов практически не встречалось, чтобы опираться на известный опыт. Но в силу природы этих фракций, они должны улетучиться, а не осесть на дне, поэтому существенных рисков для рыболовства я бы не ждал», — заявил он.

Также в рамках мероприятия на месте аварии с журналистами пообщался научный сотрудник Сибирского отделения РАН Сергей Шешуков.

Он рассказал, что в рамках текущих работ группа ученых продолжает забор проб донных отложений и воды в радиусе до 1,5 км от места утечки ШФЛУ.

«Нам важно понять наличие углеводородов и какие именно углеводороды могли попасть в воду и донные отложения в результате аварии. И уже потом, по компонентному составу определить связаны ли эти углеводороды с широкой фракцией легких углеводородов», — отметил Шешуков.

Помимо места аварии участники мероприятия также посетили Нижневартовский газоперерабатывающий завод. На нем директор ГПЗ Максим Турутин рассказал о технологиях переработки попутного нефтяного газа в ШФЛУ и его дальнейшем применении в бытовых вопросах.

«Сухой газ используется в коммунально-бытовых целях, а ШФЛУ — это ценнейшее сырье для отечественной нефтехимии. Альтернативы с точки зрения утилизации попутного газа в Западной Сибири — нет», — сказал Турутин.

Авария на трубопроводе дочерней компании ПАО «Сибур» — АО «СибурТюменьГаз» произошла в ночь с 6 на 7 марта. Из-за утечки газа из продуктопровода произошло возгорание на поверхности Оби. С утра 7 марта на месте аварии проводятся работы по мониторингу и ликвидации ее последствий, а также установлению ее причин.