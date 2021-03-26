Москва, , 10:53 — REGNUM Компания «РТ-Капитал», владеющая лицензией на единственное в России Малышевское месторождение изумрудов, планирует на 20% нарастить добычу этих драгоценных камней. Об этом сообщил 26 марта гендиректор компании Кирилл Фёдоров.

Он отметил, что в 2020 году на Мариинском прииске добыли 150 кг изумрудов, что на 10% меньше показателя 2019 года. Из-за пандемии продажи прииска упали на 80%, а экспортные продажи встали полностью, хотя во второй половине минувшего года оживился спрос на изумруд и александрит.

«В этом году планируем рост добычи изумрудов на 30 кг», — сказал Фёдоров ТАСС. Это означает намерение нарастить добычу на 20% — до 180 кг.

Кроме того, на прииске намерены в четыре раза увеличить добычу александрита — самого редкого камня в мире. В минувшем году здесь добыли 1 кг александрита, тогда как в мире в целом добывают примерно 40 кг в год.

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