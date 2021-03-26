Буэнос-Айрес, , 10:42 — REGNUM В Аргентине 26 марта проходит ещё один саммит Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР), на котором будет рассмотрен прогресс, достигнутый спустя 30 лет после подписания Асунсьонского договора, положившего начало этому блоку. Об этом пишет Prensa Latina.

В качестве временного председателя Аргентина проведет виртуальную встречу, которую возглавят президент Альберто Фернандес и его коллеги из Бразилии, Парагвая, Уругвая, а также Чили и Боливии. Последняя из этого списка страна находится в процессе присоединения.

Во время открытия мероприятия будет представлен статус о членстве в МЕРКОСУР, в котором собраны права и льготы, напрямую влияющие на жизнь жителей этих стран в различных вопросах, таких как передвижение людей и проживание, работа и сотрудничество.

В ознаменование 30-летия этого регионального блока будут обсуждаться, помимо прочего, стремление к большей интеграции в таких вопросах, как единый внешний тариф, электронная торговля и услуги, а также автомобильный сектор.

К этому добавляется соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, особенно в сферах здоровья и безопасности в контексте пандемии COVID-19, которая усиливается в регионе.

Будут также обсуждаться вопросы, касающиеся возможности гражданина страны МЕРКОСУР в упрощенном порядке получить вид на жительство в другой части блока и получить доступ к официальной работе, учебе и осуществлению своих прав и свобод на тех же условиях, что и местные граждане.