Москва, , 10:42 — REGNUM Россия и Китай окончательно осознали, что их текущий статус на мировой арене явно не соответствует возможностям государств, а США превратились в державу, без приставки «сверх». Новая администрация Белого дома продолжает всячески угрожать Кремлю, забыв, что Москва вполне может ответить. Мировая гегемония Соединённых Штатов строилась на использовании доллара в глобальной экономике, но этому платежному средству в скором времени будет создана полноценная замена. Об этом пишут эксперты Института РУССТРАТ.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает отключения от системы межбанковских платежей SWIFT. Это предположение эксперты Института назвали вполне обоснованным, поскольку США почти исчерпали возможности санкционного давления на Россию и теперь американский истеблишмент обратится к базовым международным финансовым механизмам, так как теми управляют монетарные власти Штатов.

Работа над российским аналогом SWIFT, который получил название Система передачи финансовых сообщений (СПФС), началась сразу после объявления санкций за воссоединение с Крымом в 2014 году. Созданная банком Россия система уже год назад насчитывала 391 участника, которые проводили в ней 12,9 млн финансовых сообщений ежегодно.

В этом же направлении работает Китай, находящийся в состоянии торговой войны с Соединёнными Штатами. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности снизить санкционные риски со стороны Вашингтона, перейдя на расчёты в национальных или альтернативных доллару валютах, широко растиражировали китайские СМИ. Финансовые эксперты Поднебесной согласны, что необходимо создавать независимые от Запада платежные системы.

Как показали переговоры США и Китая в Анкоридже, Вашингтон не собирается искать точки соприкосновения, а предпочитает и дальше финансово давить на Пекин. Можно с уверенностью утверждать, что в Поднебесной услышали и правильно поняли слова Сергея Лаврова, заключили специалисты Института РУССТРАТ.