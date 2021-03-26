Чебоксары, , 10:42 — REGNUM Выплаты вкладчикам ООО КБ «Мегаполис», у которого отозвана лицензия, начнутся «не позднее 9 апреля». Размер страховой ответственности оценивается в 2,9 млрд рублей, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Коммерческий банк «Мегаполис» является участником системы обязательного страхования вкладов. Сегодня, 26 марта, наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии. Вкладчики имеют право на получение страхового возмещения, которое будет выплачиваться АСВ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов.

До 1 апреля на конкурсной основе будут отобраны банки-агенты, что выплаты начнутся «не позднее 9 апреля 2021 года».

«По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис». В сообщении регулятора отмечалось, что банк «искажал финансовую отчетность для искусственного улучшения показателей и сокрытия реального положения».

Напомним, 7 ноября 2019 года была отозвана лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка-банкрота является АСВ.

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