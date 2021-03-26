Москва, , 10:42 — REGNUM В американском Лас-Вегасе продали торговый центр Craig Valley Plaza, который принадлежал бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что продажа была проведена по решению суда, в который обратились кредиторы Исмаилова из БМ Банка (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

«Мы приветствуем решение третейского суда штата Невада об удовлетворении наших исковых требований к бывшим владельцам Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе о взыскании с них $3 224 374 — денежных средств, выведенных в результате мошеннических операций», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Тельман Исмаилов был признан банкротом. Его основные кредиторы — БМ-банк, кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Исмаилов объявлен в международный розыск, в России ему заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным банков, Исмаилов набрал кредитов почти на 20 млрд рублей через подставные компании. Кроме того, бизнесмен подозревается в совершении трёх экономических преступлений в Швейцарии.