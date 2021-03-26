Киев, , 10:40 — REGNUM Жительницу города Коломыя Ивано-Франковской области обвинили в распространении панических слухов об индийской вакцине от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

«Жительница Коломыи в сети интернет на своей странице в [социальной сети] Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, это могло вызвать панику среди населения», — сказано в сообщении.

Заседание суда по данному делу запланировано на 8 апреля 2021 года.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что в скором времени в стране начнёт работать государственный центр по борьбе с дезинформацией.

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