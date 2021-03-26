Москва, , 10:38 — REGNUM В 2021 году приёмная кампания в российских вузах должна стартовать в обычном режиме и начаться не позднее 20 июня. Об этом 25 марта заявили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

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В федеральном ведомстве напомнили, что в этом году высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам, например по физике и информатике, причём абитуриент сам выберет, результаты по какому ЕГЭ ему предоставить в вуз.

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Кроме того, у поступающих в университеты и институты страны будет больше возможностей, как и у вузов по проведению приёма на обучение, пишет ТАСС. Например, вводится возможность проведения общего конкурса по нескольким родственным специальностям.

Также в 2021 году вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе, — не менее двух и не более десяти (ранее — не более трех).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.