Тирасполь, , 10:39 — REGNUM В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 38 988 человек. Из них победили инфекцию 33 474 человека, в том числе за последние сутки — 184.

Всего в ПМР зафиксировали 843 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли 18 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1832 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 281 человека.

Стоит отметить, что ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в том, что те якобы препятствуют ввозу в ПМР вакцины «Спутник V».

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