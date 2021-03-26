Москва, , 10:43 — REGNUM Создатели российского препарата от COVID-19 «Спутник V» ответили на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа» из-за вакцин. Об этом 26 марта говорится на официальной странице российской вакцины в соцсети Twitter.

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«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с (директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Россия предложила Франции присоединиться к десяти странам, которые в настоящее время уже собираются производить у себя российский препарат «Спутник V».

«Производство различных вакцин — это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от COVID-19, и Россия наряду с Китаем якобы является стороной в этом противостоянии.