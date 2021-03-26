Бишкек, 26 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Киргизия не готова к сильным землетрясениям. Об этом заявил президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству Улугбек Бегалиев, передает «24.kg».

Angelo_Giordano Разрушения

По его словам, граждан не учат тому, как вести себя во время природных катаклизмов, и не занимаются подготовкой соответствующих специалистов и качественным проектированием зданий. Также в республике распространено строительство в сейсмоопасных зонах.

Эксперт отметил, что у киргизстанцев «короткая память» — после сильного землетрясения на Сусамыре жители Киргизии начали понимать важность мер сейсмической безопасности, но уже через несколько лет вновь начали игнорировать их.

«Люди осторожно выбирали участки для строительства, устанавливали сейсмопояса и вертикальные железобетонные включения при возведении индивидуальных домов. Потом всё быстро забылось, вновь началось строительство из глинистых материалов и без антисейсмических мер», — пояснил он.

Также Бегалиев подчеркнул, что из-за использования некачественных и неподходящих стройматериалов наиболее уязвимыми перед землетрясениями оказались школы.

«Более 80% обследованных детсадов и школ имеют низкий уровень сейсмической безопасности. Девять из десяти дошкольных и школьных учреждений не соответствуют стандартам прочности конструкций и нуждаются в скорейшем усилении несущих и ненесущих конструкций», — констатировал эксперт.