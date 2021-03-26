Село Еткуль, Челябинская область, , 10:35 — REGNUM В Челябинской области два человека погибли при пожаре в жилом доме. Трагедия произошла в селе Еткуль, сообщает областное управление СКР.

Возгорание произошло вечером 25 марта. В ходе тушения пожарные нашли тела мужчины и женщины. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пожар погубил женщину-инвалида. Трагедия произошла в Краснотурьинске

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