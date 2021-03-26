Москва, , 10:33 — REGNUM К окончанию недели 26 марта эмоциональные движения рубля приостановились, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Негативные факторы, связанные с санкционной риторикой США, валютным кризисом в Турции, всплеском третьей волны пандемии в Европе, пока не получают дальнейшего развития.

«Успокоились» и нефтяные котировки, которые перестали снижаться и несколько дней находятся в достаточно комфортном диапазоне $61−64 в за баррель Brent.

Пока ещё актуален налоговый период, когда повышен спрос на рубль со стороны экспортёров, продающих валюту для платежей в бюджет. Соответственно, рубль отыграл половину потерь после памятного обрушения начала недели с 74 до 77 руб///доллар.

Такой отскок характерен тем, что не вернул котировки к прежнему спокойному состоянию, а только снял паническое напряжение. Поскольку неопределённость остаётся, игроки в этом «серединном» состоянии ожидают новых драйверов, не проявляя явных предпочтений в движении.

Укрепиться рублю не позволяет и общий рост доллара на Форекс из-за повышения доходности гособлигаций США. С точки зрения позиционирования доллара, важными могут оказаться сегодня данные по потребительской инфляции в США.

Актуальный диапазон изменения курса на 26 марта предполагается не слишком обширным — 75,20−76,20 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль подорожал к доллару и евро на фоне внешнего негативна