Пхеньян, , 10:34 — REGNUM 25 марта в КНДР состоялась сессия Национального олимпийского комитета (НОК), сообщает Rodong Sinmun.

Согласно опубликованным данным, участники сессии обсудили во время видеоконференции практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий.

В частности, были отмечены успехи в проектах по развитию технологий в сфере спорта, а также обнародована необходимость укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями.

Напомним, что Пхеньян пока не сообщал о намерении спортсменов принять участие в Олимпийских играх.