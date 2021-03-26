Уфа, , 10:35 — REGNUM Учредителя ООО «УралСтройМонтаж» обвинили в нарушении правил безопасности на производстве, повлекшее по неосторожности гибель рабочего в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, летом прошлого года фигурант уголовного дела поручил трем рабочим смонтировать мягкую крышу на строящемся нежилом здании. Во время выполнения работы один из сотрудников упал в неогражденное отверстие в кровле и получил не совместимые с жизнью травмы. Следователи считают, что рабочим не выдали спецобувь и средства защиты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 36-летний обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего.