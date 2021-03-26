Москва, , 10:29 — REGNUM Разработчики российской вакцины «Спутник V» стремятся деполитизировать процесс вакцинации планеты от COVID-19, что связано с надеждой на мир, а не на войну. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа», связанной с процессом вакцинации во всём мире.

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«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID», — говорится в сообщении.

Разработчики вакцины напомнили, что российская сторона уже предложила Франции присоединиться к десяти странам, давшим своё согласие на производство «Спутника V» на своей территории: «Производство различных вакцин — это путь к вакцинной независимости. Вместе мы сильнее!».