Варшава, , 10:28 — REGNUM Спикер польского Сената Томаш Гродзкий 25 марта встретился и провел переговоры с одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Латушко, проживающем в настоящий момент в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

По итогам встречи Гродзский сообщил журналистам, что он передал белорусскому народу слова солидарности и поддержки «в этот исторически важный момент в борьбе за независимость и права человека».

Глава польского Сената также сообщил, что стороны переговоров пришли к согласию по поводу необходимости введения как можно более жестких экономических санкций против Белоруссии со стороны Европейского союза.

Гродзкий заявил, что Польша с самого начала политического кризиса в Белоруссии продвигает на европейском уровне максимально жесткие решения в отношении Минска, и белорусская оппозиция в этом выступает союзником Варшавы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта пресс-служба белорусской генеральной прокуратуры сообщила, что на сегодняшний в Белоруссии за действия во время незаконных протестных акций осудили 87 человек.